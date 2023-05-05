7 років тюрми отримав мешканець Бахмуту, який наводив вогонь ворога на позиції ЗСУ – СБУ

Зловмисник передавав ворогу електронні координати та фото об’єктів.

7 років тюрми отримав ворожий інформатор, який наводив артобстріли росіян на позиції Сил оборони в Бахмуті. Про це СБУ повідомила у Telegram, інформує ZN.ua .

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У повідомлені зазначено, що зловмисник також «зливав» російським загарбникам координати блокпостів та критичної інфраструктури на території регіону. Поплічником агресора виявився 36-річний мешканець Бахмута, якого РФ дистанційно залучила до негласної співпраці.

СБУ затримала ворожого інформатора у червні минулого року під час виконання ним розвідувального завдання. У затриманого вилучили автомат Калашникова та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. Для комунікації з агресором зловмисник використовував анонімні месенджери, а передачу закритих відомостей здійснював у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами і фотографіями об’єктів.

Ці дані окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав ворожого поплічника винним за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).