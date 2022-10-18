Forbes: Росія і Білорусь погрожують Україні новим наступом з півночі, але це дурна ідея

Вісім місяців тому російські війська на півдні Білорусі перейшли кордон України, розширивши війну, яку Росія веде проти сусідньої країни вже майже десятиліття. Російські батальйони почали наступ на Київ, до якого від білоруського кордону потрібно подолати трохи більше 100 кілометрів.

Втім, до столиці вони так і не дійшли. Російські війська були розпорошені вздовж доріг і автострад. А українська піхота рознесла вщент їхні лінії забезпечення. Тож російські підрозділи зупинилися, зазнали поразки і потім відступили в Білорусь для перегрупування перед відправкою на східній і південний фронти.

«Тепер, більш ніж через 200 днів після того, російські сили вдруге накопичуються в Білорусі. Точно незрозуміло, навіщо. Але якщо їхній план - відкрити північний фронт, що ж, це досить тупий план», - пише Forbes .

Російські сили на сході і півдні України ледве трималися під тиском подвійного українського контрнаступу, коли 7 жовтня білоруський автократ Аляксандр Лукашенко оголосив, що він домовився з Владіміром Путіним розгорнути спільні російсько-білоруські сили «у зв’язку з ескалацією на наших західних кордонах». Вочевидь, він мав на увазі українські атаки в Харківській області, яка межує з західними кордонами Росії. Але білоруський лідер «не визначив чітко параметри розгортання», - зауважили в Інституті дослідження війни (ISW).