У Німеччині звільнили голову управління кібербезпеки: перевіряють зв’язки з російською розвідкою

Міністерство внутрішніх справ Німеччини звільнило з посади голову Федерального управління інформаційної безпеки (BSI) Німеччини Арне Шенбома. Як повідомляють німецькі ЗМІ, щодо нього розпочато службову перевірку.

Нещодавно в ЗМІ з’явилась інформація, що ФРН вивчає можливі зв'язки Шенбома з російською розвідкою. Так, у створеній близько 10 років тому організації з кібербезпеки, серед творців якої фігурував Шенбом, фігурує компанія, нібито створена колишнім агентом російської розвідки.

Видання Tagesschau із посиланням на речника міністерства внутрішніх справ зазначає, що підґрунтям для звільнення не в останню чергу є звинувачення, «які добре відомі та широко обговорюються в ЗМІ».

В МВС ФНР зазначають, що подальше перебування Шенбома на посаді «назавжди зруйнувало б необхідну довіру громадськості до нейтралітету та неупередженості найважливішого німецького органу з кібербезпеки».

В міністерстві заявили, що «усі відомі звинувачення будуть ретельно перевірені та піддані детальній оцінці». До завершення цієї експертизи щодо Шенбома діє презумпція невинуватості.

Водночас, згідно з інформацією агенції новин dpa, міністр внутрішніх справ Фезер був роздратований тим, що бос BSI продовжує підтримувати контакти з суперечливою асоціацією Cyber Security Council Germany, яку нещодавно критикували за зв'язки з російськими спецслужбами.