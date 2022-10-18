Рятувальники продовжують розбір завалів багатоповерхівки у центрі Києва: ексклюзивні фото

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки у центрі Києва, яка постраждала від падіння російського дрону-камікадзе вранці 17 жовтня.

Про це повідомляє фотокореспондент "Апострофа" Роман Пєтушков, інформує Апостроф.

Загалом із житлового будинку врятували 19 людей. Вранці 18 жовтня з-під завалів витягли тіло п'ятої загиблої жительки. Відомо, що вік деяких загиблих - 59 років та 30 років. Зокрема, померла вагітна жінка.

Кореспондент зазначив, що на місці інциденту у Шевченківському районі працює понад 50 рятувальників КАРЗ та ДСНС. Вони також дістають вцілілі речі врятованих мешканців.

Вулиця Жилянська на даному відрізку перекрита для цивільного транспорту.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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