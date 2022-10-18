Новий наступ на Київ: названо можливі терміни, в Білорусі помітили Міг-31К, які можуть нести ракети "Кинжал"

Ворог створює військове угруповання в Білорусі і не виключено, що воно буде кинуто в бій.

Про це попередив радник Офісу президента Олексій Арестович.

При цьому, за його словами, новий наступ російської армії на Київ стане можливим уже ближче до Нового року.

"Вони створюватимуть угруповання, воно загрожуватиме Києву і за певних умов вони можуть кинути його у бій. Вона не буде підготовлена, не вирішить завдання захоплення столиці, ми її знищимо, але проблему нам складе”" — вважає Арестович.

Імовірність нової атаки на Київ радник ОП оцінив, як 50 на 50. При цьому накопичити достатню кількість сил росіяни можуть уже у листопаді чи грудні.

Додамо, тим часом моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє, що до Білорусі прилетіли три Міг-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинжал».

Крім того, на відміну від стандартних Мигів, у цієї моделі винищувача також збільшений запас палива та спеціальна апаратура зв'язку.

Як зазначають експерти, не виключено, що разом із Міг-31К до Білорусі привезли й гіперзвукові ракети «Кинжал». Справа в тому, що того ж дня, 16 жовтня, на аеродром «Мачулищі» з РФ прилітали три військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ , які цілком могли привезти ракети для запусків із Міг-31К.