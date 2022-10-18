Ракетні удари 17 жовтня на півночі: людей витягнули з-під завалів, зросла кількість загиблих

Загалом лише за минулу добу в регіоні зафіксували майже 300 “прильотів” з території Росії, інформує ZN.ua.

Ракетні удари 17 жовтня на півночі: людей витягнули з-під завалів, зросла кількість загиблих
Наслідки російської атаки на область 17 жовтня
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram

Щонайменше п’ять людей загинули внаслідок вчорашнього ранкового ракетного удару по Сумщині. Нову статистику щодо жертв окупантів назвав голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Ще 14 людей поранені, з них трьох врятували з-під завалів.

«Три російські ракети. 14 поранених людей у лікарні, з них трьох врятували живими з-під завалів. 5 загиблих...», — зазначив він.

Нагадаємо, росіяни атакували об'єкти критичної та цивільної інфраструктури Роменського району близько 5-ї ранку.

Загалом лише за минулу добу на Сумщині зафіксували майже 300 “прильотів” з території Росії.

Кремлівські війська гатили з «Градів», гранатометів, мінометів, ствольної артилерії, стрілецької зброї, а запускали ракети з гелікоптерів.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes: Росія і Білорусь погрожують Україні новим наступом з півночі, але це дурна ідеяForbes: Росія і Білорусь погрожують Україні новим наступом з півночі, але це дурна ідея
Рятувальники продовжують розбір завалів багатоповерхівки у центрі Києва: ексклюзивні фотоРятувальники продовжують розбір завалів багатоповерхівки у центрі Києва: ексклюзивні фото
У Києві під час обстрілів ТЕС загинуло двоє людей: фото ліквідації наслідківУ Києві під час обстрілів ТЕС загинуло двоє людей: фото ліквідації наслідків
Окупаційним військам поставили завдання захопити Бахмут до кінця жовтня — МалярОкупаційним військам поставили завдання захопити Бахмут до кінця жовтня — Маляр
Ракетний удар РФ по Сумщині: зросла кількість загиблих і пораненихРакетний удар РФ по Сумщині: зросла кількість загиблих і поранених
"До кінця жовтня": у Міноборони розкрили, яку мету Кремль поставив перед окупантами"До кінця жовтня": у Міноборони розкрили, яку мету Кремль поставив перед окупантами
Посольство США назвало ганебними ранкові удари росіян по КиєвуПосольство США назвало ганебними ранкові удари росіян по Києву
Окупанти посилили процес "фільтрації" у Херсоні: вечірнє зведення Генштабу за 16 жовтняОкупанти посилили процес "фільтрації" у Херсоні: вечірнє зведення Генштабу за 16 жовтня
Кількість убитих окупантів досягла круглої цифри: зведення Генштабу ЗСУКількість убитих окупантів досягла круглої цифри: зведення Генштабу ЗСУ
Війська РФ обстріляли Нікополь із "Градів": зросла кількість постраждалихВійська РФ обстріляли Нікополь із "Градів": зросла кількість постраждалих
Последние новости
Подгружаем последние новости