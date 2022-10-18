Ракетні удари 17 жовтня на півночі: людей витягнули з-під завалів, зросла кількість загиблих
Загалом лише за минулу добу в регіоні зафіксували майже 300 “прильотів” з території Росії, інформує
Щонайменше п’ять людей загинули внаслідок вчорашнього ранкового ракетного удару по Сумщині. Нову статистику щодо жертв окупантів
«Три російські ракети. 14 поранених людей у лікарні, з них трьох врятували живими з-під завалів. 5 загиблих...», — зазначив він.
Нагадаємо, росіяни атакували об'єкти критичної та цивільної інфраструктури Роменського району близько 5-ї ранку.
Загалом лише за минулу добу на Сумщині зафіксували майже 300 “прильотів” з території Росії.
Кремлівські війська гатили з «Градів», гранатометів, мінометів, ствольної артилерії, стрілецької зброї, а запускали ракети з гелікоптерів.