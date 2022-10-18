Ракетні удари 17 жовтня на півночі: людей витягнули з-під завалів, зросла кількість загиблих

Щонайменше п’ять людей загинули внаслідок вчорашнього ранкового ракетного удару по Сумщині. Нову статистику щодо жертв окупантів назвав голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Ще 14 людей поранені, з них трьох врятували з-під завалів.

«Три російські ракети. 14 поранених людей у лікарні, з них трьох врятували живими з-під завалів. 5 загиблих...», — зазначив він.

Нагадаємо, росіяни атакували об'єкти критичної та цивільної інфраструктури Роменського району близько 5-ї ранку.

Загалом лише за минулу добу на Сумщині зафіксували майже 300 “прильотів” з території Росії.

Кремлівські війська гатили з «Градів», гранатометів, мінометів, ствольної артилерії, стрілецької зброї, а запускали ракети з гелікоптерів.