Експерт назвав зенітну установку, з допомогою якої можна збивати іранські дрони — ЗУ-23

На озброєнні України таких є кілька сотень, стверджує він, інформує ZN.ua.

Експерт назвав зенітну установку, з допомогою якої можна збивати іранські дрони — ЗУ-23
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Військовий аналітик Агіл Рустамзаде зазначив, що російські атаки з допомогою дронів-камікадзе не призведуть до масштабних людських та фінансових втрат. У себе на сторінці в Facebook він пояснив, що, попри це, російська армія все ж використовує саме тактику "терору міст", тому що не може досягти успіху на полі бою.

"З перших днів я говорив про важливість закупівлі цієї перспективної зброї.
Американська військова думка, яка стрясається суперечками консерваторів і реформаторів, не оцінила роль дронов-камікадзе у війні, тож їм зараз просто нічого ефективного і тим більше у великій кількості запропонувати", - зазначає Рустамзаде.

Та, за словами експерта, є просте та ефективне озброєння, яке може протидіяти цим дронам. Йдеться про ЗУ-23. Це радянська 23-мм спарена зенітна установка у складі двох авіаційних гармат, верстата, прицілу ЗАП-23, платформи з ходом, наземного прицілу Т-3. Прийнята на озброєння ЗС СРСР 22 березня 1960 року. Швидкострільність - 2000 пострілів за хвилину. Маса установки – 950 кг. Маса снаряда - 190 г.

"На озброєнні України (кілька сотень штук) і всього пострадянського простору таких зенітних установок хоч греблю гати, - пояснює Рустамзаде. - Навчений розрахунок з цієї "двостволки" вертольоти і літаки може збивати, не кажучи вже про дрони".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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