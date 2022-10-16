У Росії на полігоні сталося масове вбивство "мобіків": всі подробиці

У Росії на полігоні розстріляли мобілізованих "добровольців" із Брянської області – є поранені та загиблі.

Про це повідомили у Міноборони Росії, інформує Апостроф .

Інцидент стався близько 10-ї години ранку в суботу, 15 жовтня на полігоні військової частини у Валуйському районі Бєлгородської області.

"Під час заняття з вогневої підготовки з добровольцями, які готуються до "спецоперації", терористи обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу" , - йдеться у повідомленні Міноборони.

Повідомляється, що внаслідок стрілянини було вбито 11 людей, ще 15 поранених. Вогнем у відповідь стрільців знищили. При цьому відомство назвало те, що сталося "терактом".

"За кілька хвилин стрільці були вбиті. Постраждалих доставили до Валуйської ЦРЛ. Як мінімум, у двох із них вогнепальні поранення ніг, ще один був поранений у груди", — йдеться в повідомленні.

За даними деяких проросійських джерел, загиблі внаслідок стрілянини добровольці з Брянської області. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо масового вбивства (ст. 105 КК) після вбивства солдатів на полігоні в Білгородській області. Зазначається , що до справи можуть додати і статтю про теракт (ст. 205 КК). Розслідуванням займається військове слідче управління СК із Західного військового округу. Звідти справу передадуть до головного військового слідчого управління СК.

Стрілянину на військовому полігоні прокоментував губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков – за його словами, серед загиблих та поранених не було мешканців регіону.

"Здійснено терористичний акт. Загинули та поранені багато військовослужбовців. Всім пораненим надається допомога. Лікарські препарати, лікарі та все необхідне у нас є", — сказав він.

Водночас, у російських Telegram-каналах масово публікують дані від очевидців масштабного вбивства. Вони стверджують, що кількість загиблих на полігоні – 22 особи, поранених – 16, а міністр оборони Росії Сергій Шойгу замовчує справжні цифри.

Після того, що сталося на російському полігоні, до Володимира Путіна звернулися матері та дружини мобілізованих із Брянської області.

Жінки заявили, що на полігоні Солоті їхнім мобілізованим синам та чоловікам погрожували, а старшини пограбували чоловіків – відібрали усі обмундирування. Призовників відправили на передову без підготовки, зв'язку з ними немає, а один уже поранений і перебуває у ростовському шпиталі.

"Наші хлопці не підписувалися на те, щоб їх кидали на передову першу лінію. Наші хлопці йшли захищати свою територію, свою Брянську область. <...> Вони не хочуть бути гарматним м'ясом. Самі хлопці так кажуть — що вони гарматне м'ясо" , – розповіли жінки.