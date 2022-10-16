Україна має негайно укласти угоду з Маском, Starlink це унікальна перевага над Росією - Бутусов

Україні потрібні системні рішення, а не емоції, бо на основі Starlink світ та збройні сили чекає нова технологічна революція, інформує ZN.ua.

Україна має негайно укласти угоду з Маском, Starlink це унікальна перевага над Росією - Бутусов
© NASA HQ PHOTO

Україна не повинна намагатися користуватись безкоштовно унікальною стратегічною технолгією Ілона Маска - Starlink, благодійність є недоречною у випадку, коли йдеться про створення ключової переваги на полі бою. Про це заявив відомий український журналіст Юрій Бутусов.

"Треба усвідомити, що Ілон Маск створив справжню революцію у військовій справі. Starlink - це зброя мережецентричної війни, яка створює новий горізонт управління та зв'язку. І нам потрібна "старлінкоцентрична" оборонна стратегія, щоб зв'язати навколо Starlink усі технології війни. Starlink - унікальна перевага над Росією: Україна має негайно укласти угоду з Маском", - наголосив він.

За словами Бутусова, найгірше, що стало зрозуміло під час скандалу з відмовою SpaceX фінансувати проект Starlink для України, що у цьому є, перш за все, наша власна помилка, оскільки Україна досі не вибудувала взаємовигідні стосунки у справі, яка має ключове значення для безпеки та перемоги у війні.

"І це треба виправляти, негайно. Технології Маска створюють унікальну стратегічну перевагу над Росією, і нам треба укладати угоду, платити якісь певні реально виправдані гроші, не намагатись користуватись безкоштовно. Нам не треба благодійність, коли мова йде про створення ключової переваги на полі бою, і гроші там доступні", - підкреслив він.

Бутусов наголосив, що Україні потрібні системні рішення, а не емоції.

"Бо на основі Starlink світ та збройні сили чекає нова технологічна революція. Starlink - це майбутнє, і Маск - технологічний геній, з яким нам вигідно створити максимальну довіру та максимальну взаємодію", - додав він.

За словами Бутусова, нові можливості Starlink забезпечують:

  • Ведення сучасної мережецентричної війни, яка недоступна нашому противнику;
  • Досконалий обмін відеопотоками онлайн;
  • Створення бойових чатів та інших систем управління для обміну даними між тисячами абонентів в режимі реального часу;
  • Найвищу прихованість зв'язку від дій радіоелектронної розвідки противника, за рахунок вузьконаправленого на супутник каналу зв'язку;
  • Високу безпеку захисту каналу передачі даних;
  • Можливість за рахунок вай-фай забезпечувати мережі для тактичного зв'язку у кожній точці доступу.

Ось так виглядає сучасний командний пункт в ЗСУ завдяки Starlink: командир роти вогньової підтримки та головний сержант роти десантно-штурмової бригади з'єднані через Starlink отримують дані з нашого безпілотника, видають координати, знаходяться в постійному зв'язку та керують боєм з планшетів та смартфонів.

"Це фото я зробив у травні під час бою у селі Шендриголово, де розгорнули зв'язок за лічені хвилини у прихованому місці. Все це звичайна практика, і коробка зі Starlink та гранатомет непостановочні - ось так й виглядає на фронті КСП та особисте майно піхотного командира", - написав Бутусов на своїй сторінці в Фейсбук.

"Але чи використовуємо ми усі можливості Starlink? Ні", - зазначив Бутусов.

Для цього Україні необхідно:

  • Постановка Starlink на озброєння сил оборони, для розгортання на ньому автоматизованих систем управління військами;
  • Кількість Starlink треба збільшити в рази. Сучасні бойові дії вимагають наявності Starlink у кожного командира взводу та у кожній командирській бойовій машині, у кожному пункті управління та логістики в тилу;
  • Контроль доступу до Starlink на усій території України, без обмежень для нас і з контролем за апаратами, які намагаються використовувати російські силові структури;
  • Розгортання офіційного сервісного центру для ремонту та постачання запчастин;
  • Модернізація Starlink для штатного використання на транспорті та бойових машинах (так, Starlink потрібні також на частині наших танків, САУ, КШМ разом з допоміжними силовими установками);
  • Модернізація Starlink для штатного використання на безпілотниках усіх типів, для чого ця технологія ідеально підходить, що може радикально змінити засоби сучасного поля бою.

"У нас є компетентний міністр цифровізації Федоров, який курує взаємини по Starlink, він цілком здатен, на мій погляд, в найкоротші терміни провести ефективні перемовини з Маском, залучити усіх, в першу чергу військових, для аналізу потреб, для вибудови власної логіки. Сформулювати фінансові параметри. Впевнений, що громадянське суспільство активно підтримає та допоможе державі профінансувати, придбає значну частину Starlink для потреб держави", - зазначив Бутусов.

Нагадаємо, наразі близько 20 тисяч супутників Starlink було передано Україні, а Маск написав у п’ятницю в Twitter, що «операція коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року». Відколи супутникові інтернет-термінали Starlink, виготовлені компанією SpaceX Ілона Маска, вперше почали прибувати в Україну, вони стали життєво важливим джерелом зв’язку для української армії. Вони дозволяють воювати та залишатися на зв’язку, навіть коли мобільний телефон та інтернет-мережі зруйновані.

Але ці благодійні внески можуть закінчитися, оскільки SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування служби в Україні, якщо армія США не виділятиме десятки мільйонів доларів на місяць.

Втім, згодом керівник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія продовжить безкоштовно забезпечувати супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022
За матеріалами: Фейсбук/Юрій Бутусов /

Лія Ільченко, ZN.ua





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