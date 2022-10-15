Окупанти перекидають на фронт зенітні установки 40-х років: ганебні кадри

Російські війська перекидають на фронт зенітні установки 40-х.

У Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ з'явилося відео де можна побачити зенітні установки С-60 40-х років.

"Чергова партія доісторичного ла*на, яке кацапи тягнуть на фронт. Це зенітні установки С-60", - йдеться у повідомленні.

Раніше цей комплекс у Росії знаходився на консервації, але на озброєнні армії Росії він стояв ще на початку 2000-х.

Раніше повідомлялося, що опівночі з 14 на 15 жовтня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено сім повітряних цілей.

Як повідомили у повітряних силах Збройних сил України, українські захисники збили ударний ворожий вертоліт на півдні України.

Також протягом 30 хвилин ліквідовано 6 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Іранські безпілотники збивали на півдні та на сході нашої країни.

Протягом 30 хвилин на початку доби на півдні України знищено російського ударного вертольота та одного дрон-камікадзе. Ще п’ять іранських БПЛА ліквідували захисники українського сходу.