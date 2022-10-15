У Польщі біля посольства Росії з'явилась алея жертв російської агресії

Перейменування ухвалили депутати міської ради.

У Польщі біля посольства Росії з'явилась алея жертв російської агресії
© ArkadiuszSzczu2/Twitter

Пішохідно-велосипедна алея вздовж вулиці Бельведерської біля посольства Російської федерації у Варшаві отримала назву «Алея жертв російської агресії». Таке рішення ухвалила міська рада Варшави, повідомив у Twitter депутат Філіп Фронковяк.

Ukrai?cy z @nexta_tv te? pisz? o naszej inicjatywie Alei Ofiar Rosyjskiej Agresji!
Dzi?kuj? @warszawskipis @pisorgpl za mo?liwo?? realizacji tego projektu. Dzi?kuj? radnym w Radzie Warszawy za jednog?o?ne g?osowanie. Ja dedykuj? t? Alej? wszystkim ofiarom, wszystkich re?im?w ??. https://t.co/6OfS6RfnX5

— Filip Fr?ckowiak (@FrackowiakFilip) October 14, 2022

На ухвалення цього рішення, ініціатором якого є партія «Право і справедливість», депутатів надихнув героїзм українців у боротьбі проти агресора.

«Така назва пропонується для цього місця через триваючу (...) агресію Росії проти України. Крім того, назва має на меті змусити російську державу до роздумів та відповідних дій. За перейменування виступають також мешканці», — йдеться у обгрунтуванні рішення.

За словами депутата Філіпа Фронковяка, з подібними ініціативами вже виступили місцеві ради Вільнюсу та Праги.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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