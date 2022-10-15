Навіть перші загиблі мобілізовані не спонукають росіян до протесту — Die Welt

Минуло три тижні відтоді, як російський автократ Владімір Путін закликав до так званої «часткової мобілізації», щоб компенсувати свої втрати у війні проти України. За західними оцінками, там загинуло або було важко поранено до 90 тисяч російських військових. Офіційні російські втрати значно нижчі. Про підсумки цих тижнів пише видання Die Welt.

Але що державна влада зараз визнає вперше, так це те, що серед загиблих є перші військові, яких відправили на фронт у рамках мобілізації.

«На жаль, призовна комісія підтвердила загибель п'ятьох південноуральців, які були призвані Коркінським військкоматом. Сумуємо разом з рідними», — йдеться в короткому повідомленні прес-служби губернатора Челябінська.

Крім виплат через втрату годувальника, сім'ям пообіцяли один мільйон рублів, тобто близько 16 тисяч євро за сьогоднішнім курсом. Як повідомили BBC Russian родичі загиблих, чоловіків відправили на фронт без жодної підготовки приблизно через тиждень після призову. Російські ЗМІ повідомляли про щонайменше 20 інших чоловіків, які померли, навіть не потрапивши на передову: від серцевих нападів або самогубств.

В РФ тривають протести, у багатьох містах підпалюють призовні комісії, настрої в суспільстві депресивні. І про це повідомляють навіть державні соціологічні інститути, зокрема московський ФОМ: 69 відсотків росіян відчувають тривогу.

За даними незалежного соціологічного інституту «Левада», дві третини росіян бояться «загальної мобілізації». Але в цілому російське суспільство, здається, змирилося з мобілізацією і війною.

У п'ятницю президент Росії Володимир Путін заявив про мобілізацію вже 222 тисяч чоловіків, що становить понад дві третини від потрібної. У найближчі два тижні «мобілізаційні заходи» будуть завершені. Розширення не планується. Цій заяві Путіна більшість росіян, ймовірно, не повірить.

Адже Кремль упродовж місяців обіцяв, що мобілізації не буде. Насправді призивають чоловіків усіх вікових груп, і навіть державні пропагандисти зараз критикують «перегини мобілізації» — однак поки що вона триває.