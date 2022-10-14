Американець несподівано для себе отримав повістку від рф: стали відомі його думки щодо російської армії

У Росію почали видавати повістки американцям.

Про ситуацію розповів Roman Super:

"Ніколи б у таке не повірив, якби не йшлося про мого друга Ромена Бауліна.

Сьогодні йому прийшов повістка. Пишуть, що треба з'явитись у військовий комісаріат Коптівського району. При собі паспорт Доступний, військовий квиток та повістку.

Є одна невелика проблема. Точніше, дві. Ні, три. Хоча навіть, мабуть, чотири. Але якщо бути точним – п'ять.

1) Ромен не служив в армії та не навчався на військовому кафедрі.

2) У Ромена немає і ніколи не було військового квитка.

3) Ромен ось уже 13 років живе у Нью-Йорку.

4) Ромен громадянин США .

5) Ромен в рот е*ал цю війну і російських військових злочинців, що її розв'язали.

А так, так, звісно. Пересічний цигано-американець на прибув. Встати. Легти. Встати. Легти. Встати. Легти. Куди стріляти?".