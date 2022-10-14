Кличко зустрівся з матерями та дружинами полеглих воїнів - з 2014 року на війні загинули майже 640 киян

Мер Києва Віталій Кличко в День захисників та захисниць зустрівся з дружинами і матерями полеглих воїнів. Також він повідомив, скільки киян боронять свою країну від російських окупантів.

Про це він написав у Facebook, інформує Апостроф.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять полеглих та дякуємо живим воїнам, нашим героям-захисникам за те, що можемо жити у вільній країні. Велика повага кожному бійцю, кожному військовому, який захищав чи захищає сьогодні нашу країну! У День Захисників і Захисниць України поклав квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору та зустрівся з дружинами і матерями полеглих воїнів", - повідомив Кличко.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення кількість киян, які встали на захист своєї держави від російських агресорів, збільшилась втричі.

"До лютого 2022 у Києві нараховувалася понад 31 тисяча ветеранів російсько-української війни. Від початку повномасштабного вторгнення - близько 100 тисяч учасників бойових дій. Із 2014 полягли, захищаючи Україну від російських загарбників, майже 640 киян", - повідомив Кличко.

Він також наголосив, що росії не вдасться поставити українців на коліна.

"Уже 8 років Україна бореться з російською агресією. 24 лютого цього року російські варвари вчинили широкомасштабне вторгнення на територію нашої держави. Але ми, українці, здивували світ своєю сміливістю та рішучістю. Ми на своїй землі і правда – за нами. Росія хотіла нас поставити на коліна – не вийшло. Намагається залякати терором – а це викликає в нас тільки більшу затятість і сміливість, ще більшу рішучість перемогти російську дикість і варварство. У нас немає іншого вибору, ніж перемогти. Ми не здамося і не підкоримося!" - підкреслив Віталій Кличко.


Іван Троянов, Апостроф





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