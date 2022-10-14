В Маріуполі підлітків вербують в путінську «Юнармію»

Місцеві колаборанти тиснуть як на батьків, так і на дітей, інформує ZN.ua.

В Маріуполі підлітків вербують в путінську «Юнармію»

Російські окупанти в тимчасово захопленому Маріуполі та їхні прибічники тиснуть на дітей, які залишаються в місті, аби ті вступали до лав так званої «Юнармії» — російського мілітарного дитячо-юнацького руху.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, чергова спроба долучити українських дітей до путінської організації була буквально на днях.

«Вчора підлітків примусово зігнали в школу №53 та демонстрували, який вишкіл мають «юнармійці» та дали тиждень «подумати» щодо вступу. Програма навчання ненавидіти з дитинства та вбивати українців в Маріуполі на марші», - написав він.

При цьому агітацією юних маріупольців до лав російської організації займається колишній підприємець-автомийник з Маріуполя Вадим Вагнер.

«Після окупації самостійно перейшов на бік ворога. На теперішній час є керівником територіального штабу ОО «ВПД «Молодая гвардия - Юнармия» м. Маріуполя. Займається антиукраїнським вихованням підлітків та їх вербовкою до вступу в цей путенюгент. Активно примушує батьків до включення дітей в члени організації», - уточнив Андрющенко.


Ірина Знась, ZN.ua





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