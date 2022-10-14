Звіт ISW: Путін готовий відправити мобілізованих на загибель у відчайдушних спробах зберегти лінію фронту

Міністерство оборони Росії (МО) не створило належних умов для інтеграції та контролю за відправкою мобілізованих на передову, вважають навіть прокремлівські російські оглядачі. Ось про що йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни за підсумками минулої доби