Звіт ISW: Путін готовий відправити мобілізованих на загибель у відчайдушних спробах зберегти лінію фронту

Неспроможність російського Міноборони належним чином повідомити родинам про місцеперебування їхніх родичів призведе до того, що матері та дружини створять правозахисні групи, які «зламають Росію зсередини», інформує ZN.ua.

Звіт ISW: Путін готовий відправити мобілізованих на загибель у відчайдушних спробах зберегти лінію фронту
© КМДА, Олексій Самсонов

Міністерство оборони Росії (МО) не створило належних умов для інтеграції та контролю за відправкою мобілізованих на передову, вважають навіть прокремлівські російські оглядачі. Ось про що йдеться в останньому звіті Інституту дослідження війни за підсумками минулої доби


Оксана Коваль, ZN.ua





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