Завербовані російські зеки не мають права передумати воювати – їх розстрілюють – правозахисник

За інформацією Владіміра Осєчкіна, «вагнерівці» розстріляли уже понад 40 в’язнів, інформує ZN.ua.

Завербовані російські зеки не мають права передумати воювати – їх розстрілюють – правозахисник
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Завербованих для війни проти України зеків, які в останній момент передумали і хочуть повернутися в свої колонії, розстрілюють. Представники ПВК "Вагнер" вже розстріляли понад 40 з них. Про це в етері каналу Ходорковский Live заявив російський правозахисник, засновник громадського проєкту Gulagu.net Владімір Осєчкін.

«Їх, коли везуть в автозаках і привозять на місце, там уже далі включається те, про що говорив сам Євген Пригожин у колонії №6 12 вересня, – сказав Владімір Осєчкін. – Ось він прямо казав – якщо ви доїжджаєте до місця і кажете “тут щось не те”, вони одразу розстрілюють. Без суду та без слідства. У нас записи є від наших джерел. Так-от наші джерела повідомляють, що уже понад 40 в’язнів було розстріляно. Ще кільком людям стріляли по ногах, коли вони пробували втекти в бік українців, очевидно, здаватися».

Також, за його словами, вербувальники, аби більше в’язнів звіжились воювати, прямо погрожують їм, що для них погіршаться умови перебування в тюрмі і що рано чи пізно їх все одно заберуть, але вже на зовсім інших умовах.

«Їм під час вербування кажуть, що “зараз ми вам пропонуємо гроші, але через 2-3 місяці ми повернемося набирати нових і тоді вже ніякої добровільності і ніяких грошей не буде”. Це важливий момент. В цілому вони не дуже розумні вербувальники, бо якщо домислити те, що вони говорять, то вони прямо кажуть нинішнім, що “через 2-3 місяці вас усіх уже не буде і ми приїдемо за новою партією, яку навіть запитувати не будемо і якій гроші не будемо пропонувати”», – сказав правозахисник.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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