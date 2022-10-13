Відмовився співпрацювати: окупанти розстріляли відомого українського музиканта

Свічка, траур, день пам'яті

У Херсоні російські окупанти застрелили у власному будинку диригента Херсонської філармонії Юрія Керпатенка.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Олена Ваніна.

"Сьогодні стало відомо, що диригента Херсонської філармонії розстріляли окупанти. Він відмовився з ними працювати, вони сказали, що ми до тебе ще прийдемо. Прийшли до нього додому і прямо там розстріляли. Більших подробиць важко дізнатись, бо в Херсоні всі бояться, але інформація 100%", - написала вона.

Ваніна додала, що чоловік перестав виходити на зв'язок ще у вересні.

Юрій Керпатенко - український диригент, оркестровщик, баяніст. Головний диригент Херсонського музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Гендиректор МАГАТЕ повертається в УкраїнуГендиректор МАГАТЕ повертається в Україну
Трофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідкаТрофейна техніка РФ становить значну частину військового арсеналу України — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
"Висловлюємо співчуття": стали відомі обставини катастрофи українського літака"Висловлюємо співчуття": стали відомі обставини катастрофи українського літака
Російські окупанти атакували Вінничину дронами-камікадзе: обидва збила ППОРосійські окупанти атакували Вінничину дронами-камікадзе: обидва збила ППО
Окупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Харківській областіОкупанти обстріляли прикордонні населені пункти в Харківській області
Окупанти застосовують в Україні ручні гранати хімічної діїОкупанти застосовують в Україні ручні гранати хімічної дії
В окупованому Мелітополі окупанти викрали понад 700 містянВ окупованому Мелітополі окупанти викрали понад 700 містян
Окупанти з літака обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині, загинули п’ятеро людейОкупанти з літака обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині, загинули п’ятеро людей
Киргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ на своїй територіїКиргизстан відмовився від проведення навчань ОДКБ на своїй території
Окупанти розстріляли колону авто на Херсонщині – багато загиблих: фотоОкупанти розстріляли колону авто на Херсонщині – багато загиблих: фото
Окупанти та колаборанти почали тікати з Нової Каховки та Старобільського – Генштаб ЗСУОкупанти та колаборанти почали тікати з Нової Каховки та Старобільського – Генштаб ЗСУ
Окупанти обстріляли три громади в Сумській області: пошкоджено інфраструктурні об'єктиОкупанти обстріляли три громади в Сумській області: пошкоджено інфраструктурні об'єкти
Последние новости
Подгружаем последние новости