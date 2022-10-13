За добу Повітряні сили ЗСУ збили 19 дронів-камікадзе та п'ять ударних вертольотів РФ

Повітряні сили ЗСУ збили 19 дронів-камікадзе та п'ять ударних вертольотів РФ за добу. Про це повідомляє командування Повітряних сил у фейсбук.

«За добу 12 жовтня зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п’ять ударних вертольотів Ка-52, 17 дронів-камікадзе «Shahed-136» та два «Zala Ланцет»», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил ЗСУ продовжує підтримувати наступальні дії українських підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобах ППО противника, взводних та ротних опорних пунктах, логістиці, а також польових складах пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, живій силі та скупченню військової техніки загарбників.