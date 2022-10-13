Київщину атакували дрони-камікадзе – щонайменше три прильоти в Макарів

Рятувальники вже працюють на місці події.

Київщину атакували дрони-камікадзе – щонайменше три прильоти в Макарів
© Нацполіція

Київщину під ранок 13 жовтня атакували дрони-камікадзе. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації, є приліт по одній з громад області. Згодом стало відомо, що під ударом селище Макарів Бучанського району і приліт, на жаль, не один.

«Київщина! Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж», – написав Олексій Кулеба.

Від атаки дронів постраждало селище Макарів. Про це у Telegram повідомив селищний голова Вадим Токар. Пізніше він зазначив, що відбулись ще два удари.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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