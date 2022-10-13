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2022-10-13
Київщину атакували дрони-камікадзе – щонайменше три прильоти в Макарів
Рятувальники вже працюють на місці події.
© Нацполіція
Київщину під ранок 13 жовтня атакували дрони-камікадзе. Як
«Київщина! Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото й відео до мереж», – написав Олексій Кулеба.
Від атаки дронів постраждало селище Макарів. Про це у Telegram
Юлія Лавришин, ZN.ua