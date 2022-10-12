Процвітання ЄС базувалося на Китаї та Росії, і пристосування до нової реальності буде жорстким – Боррель

«Найкраща енергія – це та, яку ви виробляєте у себе вдома», – заявив Боррель в контексті відмови Євросоюзу від енергоносіїв з Росії та інших країн, інформує ZN.ua.

Процвітання ЄС базувалося на Китаї та Росії, і пристосування до нової реальності буде жорстким – Боррель
© Josep Borrell/Twitter

Процвітання ЄС багато років базувалося на співпраці з Китаєм та Росією, і пристосування до нової реальності буде жорстким, створюючи нові політичні проблеми, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на зустрічі послів Євросоюзу у Брюсселі.

«Наше процвітання ґрунтувалося на дешевих енергоносіях з Росії. Російський газ сприймався як дешевий, доступний, безпечний і стабільний – але вже доведено, що це не так. Іншим джерелом був доступ до великого китайського ринку – для експорту та імпорту, для передачі технологій, інвестицій та дешевих товарів. Китайські робітники з їхніми низькими зарплатами зробили набагато більше для стримування інфляції в Європі, ніж усі центральні банки разом узяті», – пояснює Боррель.

Дипломат підкреслює, що сьогодні ЄС повинен шукати нові шляхи для енергії на своїй території, наскільки це можливо, тому що не варто «міняти одну залежність на іншу».

«Це точно призведе до сильної реструктуризації нашої економіки. Люди не усвідомлюють цього, але той факт, що Росія і Китай вже не є тими, ким вони були для нашого економічного розвитку, вимагатиме сильної реструктуризації економіки», – наголосив Боррель.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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