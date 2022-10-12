Процвітання ЄС базувалося на Китаї та Росії, і пристосування до нової реальності буде жорстким – Боррель

Процвітання ЄС багато років базувалося на співпраці з Китаєм та Росією, і пристосування до нової реальності буде жорстким, створюючи нові політичні проблеми, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на зустрічі послів Євросоюзу у Брюсселі.

«Наше процвітання ґрунтувалося на дешевих енергоносіях з Росії. Російський газ сприймався як дешевий, доступний, безпечний і стабільний – але вже доведено, що це не так. Іншим джерелом був доступ до великого китайського ринку – для експорту та імпорту, для передачі технологій, інвестицій та дешевих товарів. Китайські робітники з їхніми низькими зарплатами зробили набагато більше для стримування інфляції в Європі, ніж усі центральні банки разом узяті», – пояснює Боррель.

Дипломат підкреслює, що сьогодні ЄС повинен шукати нові шляхи для енергії на своїй території, наскільки це можливо, тому що не варто «міняти одну залежність на іншу».