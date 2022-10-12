Особовий склад окупантів поменшав на 270 одиниць: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 231 доба повномасштабного російського вторгнення до України. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 12 жовтня.

Так, за понад сім місяців повномасштабної війни окупанти втратили:

особового складу – 63380 (+270) одиниць;

танків – 2505 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 5181 (+19) од.;

артилерійських систем – 1507 (+11) од.;

РСЗВ – 355 (+2) од.;

засобів ППО – 182 (+1) од.;

літаків – 268 (+0) од.;

гелікоптерів – 235 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15) од.;

крилатих ракет – 315 (+20) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од.;

спеціальної техніки – 136 (+0) од.

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та авдіївському напрямках.

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до ВЖЕ СКОРИГОВАНИХ ЦИФР будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння. Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - додано втрати ворога за попередню добу», – додали в Генштабі ЗСУ.