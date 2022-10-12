Особовий склад окупантів поменшав на 270 одиниць: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Найбільше втрат ворог зазнав на двох напрямках.

Особовий склад окупантів поменшав на 270 одиниць: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Почалася 231 доба повномасштабного російського вторгнення до України. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати ворога станом на 12 жовтня.

Так, за понад сім місяців повномасштабної війни окупанти втратили:

  • особового складу – 63380 (+270) одиниць;
  • танків – 2505 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 5181 (+19) од.;
  • артилерійських систем – 1507 (+11) од.;
  • РСЗВ – 355 (+2) од.;
  • засобів ППО – 182 (+1) од.;
  • літаків – 268 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 235 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1129 (+15) од.;
  • крилатих ракет – 315 (+20) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од.;
  • спеціальної техніки – 136 (+0) од.

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та авдіївському напрямках.

«У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до ВЖЕ СКОРИГОВАНИХ ЦИФР будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння. Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - додано втрати ворога за попередню добу», – додали в Генштабі ЗСУ.





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Українські бджоли знешкодили пастку окупантів і врятували саперів: фотоУкраїнські бджоли знешкодили пастку окупантів і врятували саперів: фото
ЗСУ знищили 35 повітряних цілей та майже 300 окупантів за добу: зведення за втратами ворогаЗСУ знищили 35 повітряних цілей та майже 300 окупантів за добу: зведення за втратами ворога
ЗСУ збили щонайменше 4 вертольоти окупантів на півдні: знадобилося 18 хвилинЗСУ збили щонайменше 4 вертольоти окупантів на півдні: знадобилося 18 хвилин
Запорізьку область вони за документами, на папері анексували, включили в склад російської федерації, а окупувати її забули, - Юрій ПодорожнійЗапорізьку область вони за документами, на папері анексували, включили в склад російської федерації, а окупувати її забули, - Юрій Подорожній
За добу російська армія випустила по Україні майже тридцять ракет – ГенштабЗа добу російська армія випустила по Україні майже тридцять ракет – Генштаб
Білорусь готується відправити Росії 13 ешелонів з боєприпасами – ГенштабБілорусь готується відправити Росії 13 ешелонів з боєприпасами – Генштаб
У Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відеоУ Лимані розпочали ексгумацію тіл жертв російських окупантів: фото й відео
За добу наші захисники знищили 440 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЗа добу наші захисники знищили 440 окупантів: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
На Херсонщині ліквідовано великий склад боєприпасів РФ — речник Одеської ОВАНа Херсонщині ліквідовано великий склад боєприпасів РФ — речник Одеської ОВА
Окупанти та колаборанти почали тікати з Нової Каховки та Старобільського – Генштаб ЗСУОкупанти та колаборанти почали тікати з Нової Каховки та Старобільського – Генштаб ЗСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости