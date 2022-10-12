Лавров заявив про готовність Росії до перемовин з Заходом. У Держдепі це назвали "позерством"

Учора міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що РФ готова розпочати переговори з країнами Заходу, які стосуватимуться України. Він, схоже, здивований тим, що досі Москва не отримала щодо цього жодних серйозних пропозицій. На це російському міністру відповіли в Держдепі США , назвавши такі заяви "позерством". Речник відомства Нед Прайс був вимушений освіжити російську пам'ять та знову нагадати, що перемовин про Україну без України не буде.

До того ж у США підкреслили, що з такою заявою Лавров виступив через кілька годин після чергового ракетного терору проти України.

"Були уражені дитячі майданчики та школи, багатоквартирні будинки, дороги, мости, теплова інфраструктура. Коли ви оцінюєте ці коментарі, ви повинні враховувати цей контекст. І я думаю, що коли ви берете до уваги цей контекст, він каже вам усе, що вам потрібно знати про російську позицію та позерство Росії. Ми розглядаємо це як позерство", — сказав Прайс.

Він зауважив, що для США слова Лаврова не є конструктивною те легітимною пропозицією. Натомість там зайвий раз нагадали про підтримку України в цій ситуації.

"Ми підтримуватимемо Україну, коли виникне цей стіл переговорів. Поки цього не станеться, нашим першочерговим завданням є надання Україні тієї допомоги, якої вона потребує, і ми продовжуватимемо це робити", — резюмував він.