На Сумщині російськи дрон скинув снаряд біля магазину, загинула людина

Цілю стало село неподалік Шостки.

На Сумщині російськи дрон скинув снаряд біля магазину, загинула людина

У Сумській області загинула людина внаслідок атаки російського безпілотного літального апарату, повідом заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами вибух стався біля одного із магазинів громади.

«Сумщина. Одна людина загинула. Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ», - написав він.

«Терористи, нелюди та вбивці – так про росіян мають знати у всьому світі!», - додав Тимошенко.

Зазначимо, що село Миронівка на Сумщині знаходиться біля міста Шостка, приблизно за 45 кілометрів від російського кордону.


Ірина Знась, ZN.ua





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