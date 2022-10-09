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2022-10-09
На Сумщині російськи дрон скинув снаряд біля магазину, загинула людина
Цілю стало село неподалік Шостки.
У Сумській області загинула людина внаслідок атаки російського безпілотного літального апарату,
За його словами вибух стався біля одного із магазинів громади.
«Сумщина. Одна людина загинула. Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ», - написав він.
«Терористи, нелюди та вбивці – так про росіян мають знати у всьому світі!», - додав Тимошенко.
Зазначимо, що село Миронівка на Сумщині знаходиться біля міста Шостка, приблизно за 45 кілометрів від російського кордону.
Ірина Знась, ZN.ua