Вибух на Кримському мості: з'явилися фото, зроблені з космосу

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки частково зруйнованого Кримського мосту. На них детально зафіксовано пошкодження на мосту після ранкового вибуху 8 жовтня, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Maxar у Twitter.

Знімки зроблені 9 жовтня, об 11:01 за місцевим часом.

"Ушкодження очевидні на прольоті мосту, яким проходить автомобільний рух, і прольоті, яким проходить залізнична гілка", - йдеться в повідомленні.

Фото: Twitter.com/Maxar

Фото: Twitter.com/Maxar

Фото: Twitter.com/Maxar

Фото: Twitter.com/Maxar

Нагадаємо, жителі окупованого півострова після підриву Кримського мосту штурмують супермаркети, сподіваючись купити продукти.


Катерина Глянько, Апостроф





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