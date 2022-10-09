Вибух на Кримському мості: з'явилися фото, зроблені з космосу

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки частково зруйнованого Кримського мосту. На них детально зафіксовано пошкодження на мосту після ранкового вибуху 8 жовтня, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Maxar у Twitter .

Знімки зроблені 9 жовтня, об 11:01 за місцевим часом.

"Ушкодження очевидні на прольоті мосту, яким проходить автомобільний рух, і прольоті, яким проходить залізнична гілка", - йдеться в повідомленні.

Фото: Twitter.com/Maxar

Фото: Twitter.com/Maxar

Фото: Twitter.com/Maxar

Фото: Twitter.com/Maxar

Нагадаємо, жителі окупованого півострова після підриву Кримського мосту штурмують супермаркети, сподіваючись купити продукти.