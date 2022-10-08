Путін захотів "велику угоду" із Заходом щодо України: "Насправді є більш важлива проблема"

путін

Путін хоче укласти нову "велику угоду" між росією та Заходом. Йдеться, зокрема, і про Україну.

Про це повідомив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін в інтерв'ю CNN.

Зокрема, він припустив, що переговори Москви та Києва, найімовірніше, відновляться в якийсь момент.

"Питання в тому, коли ми повернемося до цього і яких збитків на той час буде завдано?" – сказав Калін.

Здається неминучим, що війна росії в Україні триватиме ще якийсь час, а зупинки переговорів варто було очікувати, зазначив він і додав, що нещодавно обговорював це питання з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

путін, володимир путін

"Наскільки ми розуміємо, путін хоче укласти нову велику угоду, нову угоду із Заходом. Почасти це, без сумніву, стосується України. Але насправді важливіша проблема – це нова угода між росією та західним світом", – сказав Калін.

За словами спікера президента Туреччини, Кремль вважає, що угоди, укладені наприкінці холодної війни за президентів Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, більше не відображають сьогоднішню росію.

"Є нова росія, є новий світ, є нова реальність і вони хочуть укласти нову угоду", – заявив Калін.

Він припустив, що в підсумку всьому глобальному ліберальному порядку належить пройти серйозне випробування.

Зеленський, Ердоган, Путін


Алексей Ионов, politeka.net





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