Фактично у кожному звільненому від військ РФ місті чи селищі була катівня — МВС

Російські загарбники часто влаштовували катівні у відділках поліції, інформує ZN.ua.

Фактично у кожному звільненому від військ РФ місті чи селищі була катівня — МВС
© прес-служба СБУ

Фактично у кожному місті чи селищі, звільненому від російських загарбників, виявляли катівню. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, повідомляє «Укрінформ».

«Фактично кожне місто чи селище, звільнене від окупантів, мало у тій чи іншій формі катівню. Нещодавно ми координували роботу правоохоронців у звільнених містах, і там одна за одною виявлялися ці катівні – і у Великому Бурлуку, Козачій Лопані, Вовчанську, Балаклеї», - заявив Єнін.

За його словами, російські загарбники часто влаштовували катівні у відділках поліції. Окупанти тримали людей в жахливих умовах та знущалися над ними. Зокрема, катівню виявили на базі відпочинку поблизу села Новоплатонівка Ізюмської ОТГ.

Єнін розповів, що у Новоплатонівці знайшли викопану яму глибиною 3-4 метри, яку солдати РФ використовували як місце для катування і страти людей.

За словами Єніна, слідчі та експерти знайшли там тіла двох чоловіків, які були прикуті один до одного кайданками. Ймовірно, це місцеві жителі.

Також були знайдені ґрати, які могли використовуватися як маскування – на них насипали листя або траву, щоб катівню не було так помітно. Крім того, Єнін розповів, що поруч із катівнею знайшли тіло загиблого колишнього учасника АТО зі слідами тортур, який був місцевим жителем.

За його словами, поліція вже зареєструвала на звільнених територіях Харківської області понад 1 100 воєнних злочинів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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