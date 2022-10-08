Українські "вандали" чи російські спецслужби: які є версії вибуху на Кримському мості

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту стався потужний вибух, після якого виникла пожежа, а рух переправою перекрили. Росіяни ніяк не можуть знайти винного в пошкодженні мосту, звинувачуючи то "українських диверсантів", то навіть міністра оборони РФ Шойгу, інформує Апостроф .

"Апостроф" зібрав російські версії причин підриву на Кримському мосту.

Глава окупаційної Державної ради Криму Константинов вважає, що це справа "окровавлених рук" так званих "українських вандалів", і закликає росіян активніше брати участь у повномасштабній війні у зв'язку з цією подією.

Водночас неназвані експерти запевняють, що підрив Кримського мосту - це складна диверсіонна операція, яка стала серйозним психологічним ударом як раз до ювілея російського диктатора Путіна.

"Дивно, що російські спецслужби не контролюють міст. Але це говорить про рівень проведення диверсій. Дуже високий рівень", - зазначили вони.

Крім того, у росіян з'явилася версія, що міст підірвав міністр оборони країни-терориста РФ Шойгу, над яким "згустилися хмари", аби перекласти провину на російські спецслужби.

Імовірно, підрив на Кримському мосту спричинений не ракетами чи дронами, а вантажівкою, навантаженою вибухівкою. Якщо припустити такий розвиток подій, то це стане великим провалом ФСБ РФ .

На цю грандіозну подію відреагували у владі країни-агресора РФ . Прессекретар Путіна Пєсков говорить, що прогнозів щодо термінів відновлення Кримського моста немає, тоді як окупаційна "влада" Криму запевняє, що вже налагодила сухопутний транспортний коридор з півострова у РФ через "нові території".

Разом з цим самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади Аксьонов заявив, що паромна переправа в Криму розпочне працювати вже сьогодні, 8 жовтня. Однак відомо, що паромів в акваторії немає, оскільки підприєства та їню інфраструктуру звернули після закінчення незаконного будування мосту.

Також повідомляється, що російський диктатор Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з "надзвичайною ситуацією" на Кримському мості.