ВООЗ попередила про "небажане повернення" холери: що відомо про це захворювання

Захворюваність на холеру різко зросла цього року і хвороба може здійснити «несподіване повернення», оскільки війни, бідність та зміни клімату створюють сприятливі умови для неї, вважає Всесвітня організація охорони здоров'я. Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни вжити заходів, які можуть стримати смертельне захворювання, повідомляє Forbes.

За його словами, з початку року про випадки холери повідомили 27 країн світу, серед яких Сирія, де за шість тижнів було зафіксовано 10 тисяч випадків захворювання. Гебрейєсус зазначив, що спалахи захворювання стають більш смертоносними та частими. Наявні дані показують, що показник смертності цього року майже втричі перевищує середній за останні п'ять років.