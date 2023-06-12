Помер близький друг Путіна, який катався до Криму: що відомо на зараз

Помер близький друг Путіна, який катався до Криму: що відомо на зараз

На 86 році життя помер колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляють ЗМІ.

Він вже деякий час страждав від хронічного раку крові, а в квітні перебував в реанімації через легеневу інфекцію.

Зазначається, що Сільвіо Берлусконі помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.

Лідеру Forza Italia і засновнику Mediaset було 86 років. Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці після тривалої госпіталізації - 45 днів - яка закінчилася кілька тижнів тому, через пневмонію і форму лейкемії.


Катерина Петренко, politeka.net





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