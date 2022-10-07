Примусова мобілізація у РФ: в окупованому Севастополі до армії призивають водіїв швидкої допомоги та трактористів

Окупаційна влада РФ проводить мобілізацію у Криму.

Примусова мобілізація у РФ: в окупованому Севастополі до армії призивають водіїв швидкої допомоги та трактористів
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В окупованому Севастополі набирає обертів «мобілізаційна кампанія». Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам. Так, за повідомленням ГУР, у 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві «Золота балка» – 100% трактористів.

Мобілізованих чоловіків розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти, куди прибуло близько 300 новобранців останнього тижня.

«Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під курівництвом інструкторів з 47 мотострілецької дивізії та 810 бригади. Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ «Град». Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами», – йдеться у повідомленні ГУР.

У відомстві наголосили, що більшість мобілізованих – це чоловіки віком «за 40». Серед них – учасники російських воєн в Ічкерії, декілька «афганців». Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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