Удар по Запоріжжю: дві жінки загинули, під завалами є люди

Внаслідок нічного удару російських окупантів по Запоріжжю щонайменше дві людини загинуло, а під завалами заблоковано ще п’ятеро, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він зазначив, що одна жінка загинула відразу, а ще одна померла в машині швидкої допомоги.

«Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 чоловік. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція», - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, о 5 ранку четверга, 6 жовтня, російські війська завдали сім ракетних ударів по житлових багатоповерхових будинках міста. Як наслідок було зруйновано цілі під‘їзди, а люди опинилися під завалами.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
В Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" ПутінаВ Міноборони Литви вважають, що Маск попався на "ядерну вудочку" Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Відомо про двох загиблих, багато людей вдалося врятувати: нові подробиці ракетного удару по ЗапоріжжюВідомо про двох загиблих, багато людей вдалося врятувати: нові подробиці ракетного удару по Запоріжжю
США перемістили авіаносну ударну групу до берегів Кореї після ракетних запусків КНДР — CNNСША перемістили авіаносну ударну групу до берегів Кореї після ракетних запусків КНДР — CNN
РФ мобілізувала вже понад 213 тисяч осіб, «під удар» потрапили бідні та віддалені регіони — дослідженняРФ мобілізувала вже понад 213 тисяч осіб, «під удар» потрапили бідні та віддалені регіони — дослідження
Ракетний удар по Гуляйполю: загинув заступник голови місцевої громади та керівник комунального підприємстваРакетний удар по Гуляйполю: загинув заступник голови місцевої громади та керівник комунального підприємства
Bloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причинаBloomberg: Росія не зможе швидко завдати тактичний ядерний удар по Україні, названа причина
Люди голодували два тижні: фото з Вугледару, куди вдалося дістатися волонтерамЛюди голодували два тижні: фото з Вугледару, куди вдалося дістатися волонтерам
Росія завдала смертельного удару по лікарні у Куп'янську: фото та всі подробиціРосія завдала смертельного удару по лікарні у Куп'янську: фото та всі подробиці
Україна пропонує США дані про майбутні удари по військам РФ у обмін на ракети ATACMS – CNNУкраїна пропонує США дані про майбутні удари по військам РФ у обмін на ракети ATACMS – CNN
Понад 300 окупантів загинули на війні в Україні за добуПонад 300 окупантів загинули на війні в Україні за добу
Колишній очільник ЦРУ сказав, якою буде відповідь США на ядерний удар Путіна по УкраїніКолишній очільник ЦРУ сказав, якою буде відповідь США на ядерний удар Путіна по Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости