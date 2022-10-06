Удар по Запоріжжю: дві жінки загинули, під завалами є люди

Внаслідок нічного удару російських окупантів по Запоріжжю щонайменше дві людини загинуло, а під завалами заблоковано ще п’ятеро, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він зазначив, що одна жінка загинула відразу, а ще одна померла в машині швидкої допомоги.

«Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 чоловік. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція», - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, о 5 ранку четверга, 6 жовтня, російські війська завдали сім ракетних ударів по житлових багатоповерхових будинках міста. Як наслідок було зруйновано цілі під‘їзди, а люди опинилися під завалами.