Маркарова: Україна домовляється про постачання ракет, які РФ вважає "червоною лінією"

Між Києвом та партнерами немає непорозуміння у цьому питанні, додала вона, інформує ZN.ua.

Маркарова: Україна домовляється про постачання ракет, які РФ вважає
© Офіс президента

Пані посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що Київ сьогодні веде перемовини про постачання ракет, у яких більший радіус дії, ніж у РСЗВ HIMARS. Про це вона розповіла під час інтерв'ю CNN.

"Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз точаться", - сказала вона.

У Маркарової також запитали, чи буде Україна контролювати те, по яких цілях потрібно здійснювати удари, якщо отримає ракети, які б'ють на відстань понад 100 кілометрів. Пані посол відповіла: "Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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