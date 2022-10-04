В ОП сказали, що треба зробити з любителями росії після деокупації Криму: "За півроку у нас там будуть..."

Терміни визволення Криму залежать від двох параметрів – це зброя та падіння Донецька чи Луганська, які стали «символами варварської цивілізації».

На цьому наголосив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю «Уніан» .

Подоляк назвав себе максимальним прихильником того, що ЗСУ мають максимально швидко зайти саме до Луганська та Донецька.

«Ці два міста мають впасти. Це символічно. І після цього не лише фінал війни швидко буде зрозумілим, а й обвалення політичної системи в Росії відбудеться», - пояснив Подоляк свою точку зору.

Коментуючи реінтеграцію Криму після шаленої російської пропаганди, якою мешканців накачували роками, Подоляк зазначив, що люди, які активно підтримували російську окупацію, служили в лавах окупаційних військ або в окупаційній адміністрації, мають отримати максимальні терміни за зраду своєї країни.

«Друга група населення – це ті, які, от якщо наші хлопці зайшли, звільнили територію, і на них хтось косо подивився. Подивився, бо вважає, що він тут нормально вкрав у когось власності та жив. Він не працював в окупаційній адміністрації, але він дуже добре ставився до Росії. Як тільки ми ці погляди побачили, можна провести певну роботу і попросити їх поїхати жити в Російську Федерацію - у цей "щасливий" простір, де всі живуть у злиднях, без газу і таке інше. І нехай там живуть», - пояснив Подоляк, що робити з аматорами Росії.

Водночас Подоляк упевнений, що вистачить і півроку, щоб люди в Криму зрозуміли «що Україна – це завжди краще».

«І за півроку у нас там будуть абсолютно проукраїнські настрої. Завжди шалено люблять країну, яка виграє війну у монстра, і яка заганяє монстра назад у ведмежу нору. І там будуть відповідні психологічні настрої», - упевнений представник ОП.

Подоляк також наголосив, що Україна більше не має права повторювати помилки та лояльно ставитися до «напів-колаборантів».

«Або ти за Україну, або ти за Росію. Нас не хвилює твоє бажання жити у Росії. Будь ласка, там і живи. Але якщо Україна, то це певні правила, цивілізація, яка не має відношення до російських варварів. Я думаю, ви самі побачите, як за півроку після звільнення Криму там буде неймовірне повітря свободи», - упевнений Михайло Подоляк.