Мобілізація в Україні: кому зі студентів дозволять виїздити за кордон

Роз’яснення дали юристи.

Мобілізація в Україні: кому зі студентів дозволять виїздити за кордон
© NTNU, flickr.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що оголошені через російську агресію. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.

З 14 вересня виїзд за кордон заборонили чоловікам, які є студентами іноземних вищих навчальних закладів через масову фальсифікацію документів. Але є деякі виключення, а також алгоритм дій на випадок відмови в перетині кордону, пише Telegraf.

Відповідно до повідомлення Державної прикордонної служби України, виїжджати можуть лише «здобувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формами здобуття освіти, які на час оголошення мобілізації перебували на території України, і не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання».

Адвокат АО Legal Strategy Віолета Монастирська розповіла, що якщо людині відмовляють у виїзді за кордон, слід попросити надати офіційну письмову відповідь з причиною відмови в перетині кордону. Потім необхідно звернутися до прикордонників зі скаргою на керівника служби.

Вона зазначила, що строк розгляду такої скарги складає до 30 діб. В іншому випадку можна оскаржити заборону виїзду, подавши позов до суду. Строк розгляду такого позову складає 60 діб.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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