Росія має значні проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням мобілізованого особового складу – британська розвідка

РФ має значні проблеми з розміщенням, навчанням і оснащенням мобілізованого особового складу, заявили в британській розвідці.

Призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай.

"Пізній початок циклу свідчить про зростаючий тиск на здатність Росії підготувати і оснастити велику кількість нових призовників. Проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням і розгортанням мобілізованого і призваного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній і логістичній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 30 вересня 2022 року президент Росії Владімір Путін підписав розпорядження про проведення чергового осіннього призову, який передбачає підготовку 120 тисяч призовників. Ці призовники за законом не можуть бути направлені за межі Росії.