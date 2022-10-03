МЗС Фінляндії викликало посла Росії через анексію українських територій

МЗС засудило "фальшиві референдуми", організовані окупантами, інформує ZN.ua.

МЗС Фінляндії викликало у понеділок, 3 жовтня, російського посла Павла Кузнєцова. Розмова стосувалася фальшивих «референдумів» у Херсоні, Донецьку, Луганську та Запоріжжі на сході України та насильницького приєднання цих регіонів до Росії.

Відповідно до повідомлень Міністерства закордонних справ, інтерв'ю, організоване у понеділок вранці, охарактеризовано як коротке. Доповідачем виступила Марія Лійвала, начальник Східного відділу Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ висловило різке засудження фальшивих референдумів, організованих Росією, та незаконне приєднання окупованих територій України до Росії. Дії явно порушують незалежність, територіальну цілісність України та Статут ООН, йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ у Twitter.

Finnish MFA оголошений на Ambassador Russia завжди до express strongest condemnation of sham referenda and announcement of illegal annexation of occupied Ukrainian regions by Russia, a blatant violation of Ukraine's sovereignty, territorial integrity and UN Charter.

— MFA Finland ?? (@Ulkoministerio) October 3, 2022


Оксана Лебедина, ZN.ua





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