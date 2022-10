МЗС Фінляндії викликало посла Росії через анексію українських територій

МЗС Фінляндії викликало у понеділок, 3 жовтня, російського посла Павла Кузнєцова. Розмова стосувалася фальшивих «референдумів» у Херсоні, Донецьку, Луганську та Запоріжжі на сході України та насильницького приєднання цих регіонів до Росії.

Відповідно до повідомлень Міністерства закордонних справ, інтерв'ю, організоване у понеділок вранці, охарактеризовано як коротке. Доповідачем виступила Марія Лійвала, начальник Східного відділу Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ висловило різке засудження фальшивих референдумів, організованих Росією, та незаконне приєднання окупованих територій України до Росії. Дії явно порушують незалежність, територіальну цілісність України та Статут ООН , йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ у Twitter .

