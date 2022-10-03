Чехи через проект "Подарунок для Путіна" купили для ЗСУ танк: фото

Словаччина виготовить для України 16 самохідних гаубиць Zuzana-2, а тим часом громадяни Чехії купили для українців танк.

Про це повідомив колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці, заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, інформує Апостроф.

За його словами, Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для ЗСУ танк.

Модернізованому T-72 AVANGER дали ім'я Томаш.

33 млн. крон (тобто понад 1,3 млн. дол.) через ініціативу "Подарунок для Путіна" зібрали понад 11 тис. людей.

Нагадаємо, у Польщі понад 200 тисяч людей зібрали 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів) на Bayraktar для Збройних Сил України.


Олексій Руденко, Апостроф





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