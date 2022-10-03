У Кремлі прокоментували заявку України на членство в НАТО

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що саме "орієнтація Києва на Північноантлантичний альянс" стала "однією з причин спецоперації".

За словами прес-секретаря, якого цитують російські державні агенції, у Кремлі «чули заяву та бачили різну реакцію" та "уважно спостерігають".

"Орієнтація України в НАТО і підтвердження її майбутнього членства в альянсі стали однією з причин спеціальної військової операції", - сказав дослівно Пєсков.

При цьому на уточнюючі питання щодо можливого застосування ядерної зброї Росією він сказав, що це «можливо тільки відповідно до положень доктрини».