Намагалися вирватися з Лимана: як тепер виглядає колона окупантів після зустрічі з ЗСУ

Військові рф, які вціліли під час звільнення Лимана, втекли до Щастя Луганської області, що тимчасово захоплене.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Деяким вцілілим у Лимані трохи пощастило - їм вдалося втекти подалі, на Щастя. Так, 30 вересня в районі цього міста було виявлено колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ", - розповів Гайдай.

За його словами, поранені росіяни щодня надходять до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть облаштовано блокпост.

Тим часом Генштаб ЗСУ оприлюднив нові цифри втрат російських загарбників. Так, на ранок 3 жовтня кількість вбитих окупантів сягнула близко 60 430 тис.

Також в Мережі з’явилися кадри, на яких, як повідомляє видання The Guardian, показані залишки російської колони, яка намагалася вирватися з Лимана.

Підкреслимо, що контрнаступ ЗСУ продовжується, але усіх просят зберігати інформаційну тишу.

«Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. Передчасний витік інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція», — повідомило Оперативне командування «Південь».