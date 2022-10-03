Намагалися вирватися з Лимана: як тепер виглядає колона окупантів після зустрічі з ЗСУ

ВСУ, боєць ВСУ, бій

Військові рф, які вціліли під час звільнення Лимана, втекли до Щастя Луганської області, що тимчасово захоплене.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Деяким вцілілим у Лимані трохи пощастило - їм вдалося втекти подалі, на Щастя. Так, 30 вересня в районі цього міста було виявлено колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських військ", - розповів Гайдай.

війна з рф, техніка окупантів

За його словами, поранені росіяни щодня надходять до медичних закладів Старобільська. Поблизу однієї з лікарень навіть облаштовано блокпост.

Тим часом Генштаб ЗСУ оприлюднив нові цифри втрат російських загарбників. Так, на ранок 3 жовтня кількість вбитих окупантів сягнула близко 60 430 тис.

Також в Мережі з’явилися кадри, на яких, як повідомляє видання The Guardian, показані залишки російської колони, яка намагалася вирватися з Лимана.

Підкреслимо, що контрнаступ ЗСУ продовжується, але усіх просят зберігати інформаційну тишу.

«Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. Передчасний витік інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція», — повідомило Оперативне командування «Південь».


Катерина Петренко, politeka.net





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