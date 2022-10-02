Хто може подати документи на відмову від мобілізації: вимоги військкоматів

Українці, які не проходили термінову службу, оскільки мають близьких родичів-інвалідів І чи ІІ групи, мають замінити приписне свідоцтво на військовий квиток, коли їм виповниться 27 років. Після цього такі громадяни мають подати заяву до військкомату про відмову від мобілізації за сімейними обставинами.

Стало відомо, хто може подати документи на відмову від мобілізації: вимоги військкоматів

За словами адвокатів, законодавство зобов'язує громадян йти у військкомат та отримувати військовий квиток. Конкретні вимоги до документів (копії чи оригінали) ніде не вказані. Однак подати заяву на звільнення від мобілізації (відстрочку) та документи на підтвердження підстави для відстрочки потрібно незалежно від того, чи отримали ви вже військовий квиток чи ні.

Усі копії документів, що віддаються у військкомат, мають бути нотаріально завірені. Якщо у військкоматі відмовлятимуться ставити відмітку про отримання від вас листа з документами або взагалі відмовлятимуться брати документи, то можна їх надіслати Укрпоштою цінним листом з описом вкладення.

Стало відомо, хто може подати документи на відмову від мобілізації: вимоги військкоматів

Для військкомату знадобляться такі документи для отримання відстрочки:

- документи про інвалідність І або ІІ групи близького родича, серед яких довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення по інвалідності, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги по інвалідності: довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

- свідоцтво про народження, в якому, наприклад, чітко зазначено, що ваша мати-інвалід є вашою матір'ю;

- копії паспортів;

- заява у двох примірниках (лист у довільній формі) про те, що громадянин не підлягає мобілізації та просить його не мобілізувати.

Раніше повідомлялося, що в Україні скасували осінній призов та відклали демобілізацію.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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