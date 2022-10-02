Ні грошей, ні пільг, ні допомоги. Влада РФ вирішила "кинути" мобілізованих?
Поки російські "мобіки" влаштовують криваві розбірки перед відправкою на війну, депутати Держдуми РФ відкликали законопроект "Про заходи державної підтримки громадян Російської Федерації, покликаних на військову службу з мобілізації до Збройних Сил Російської Федерації, та членів їх сімей".
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує
Відповідно до проекту документа, мобілізовані на т.зв. "спеціальну військову операцію" в Україну росіяни претендували на отримання одноразової виплати 300 тисяч рублів, тобто приблизно 5 тисяч доларів.
Крім того, "мобіків" звільняли від сплати відсотків за кредитами, їхні сім'ї могли отримати компенсацію у 50% на послуги ЖКГ, а батькам із малолітніми дітьми передбачалася навіть щомісячна допомога.
Причини відкликання законопроекту не озвучили.