РФ сильно применшує кількість своїх втрат, серед нових мобілізованих також буде багато загиблих – Бутусов

Всупереч пропаганді російського Генштабу, втрати російської армії не тільки не поступаються українським, але, судячи з відкритої інформації, яку можна перевірити, значно перевершують. Тепер проблему низької боєздатності російської професійної армії генерали закриватимуть горами тіл мобілізованих, пише журналіст Юрій Бутусов на основі аналізу даних про втрати офіцерів з обох сторін, які стали відомі з відкритих джерел і нагородні укази - тобто публікацію некрологів у медіа та соцмережах, і можуть бути точно верифіковані. Ці дані раніше були опубліковані у Twitter-каналі Killed in Ukraine, який фіксує втрати ЗС РФ , та у Telegram-каналі Lostarmour, який є структурою російської військової пропаганди.

Згідно з опублікованими даними, за сім місяців війни Україна втратила 1178 офіцерів усіх рангів, Росія – 1210 офіцерів усіх рангів.