РФ сильно применшує кількість своїх втрат, серед нових мобілізованих також буде багато загиблих – Бутусов

За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого втрати армії РФ в Україні перевищили 60 тисяч людей, інформує ZN.ua.

РФ сильно применшує кількість своїх втрат, серед нових мобілізованих також буде багато загиблих – Бутусов
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Всупереч пропаганді російського Генштабу, втрати російської армії не тільки не поступаються українським, але, судячи з відкритої інформації, яку можна перевірити, значно перевершують. Тепер проблему низької боєздатності російської професійної армії генерали закриватимуть горами тіл мобілізованих, пише журналіст Юрій Бутусов на основі аналізу даних про втрати офіцерів з обох сторін, які стали відомі з відкритих джерел і нагородні укази - тобто публікацію некрологів у медіа та соцмережах, і можуть бути точно верифіковані. Ці дані раніше були опубліковані у Twitter-каналі Killed in Ukraine, який фіксує втрати ЗС РФ, та у Telegram-каналі Lostarmour, який є структурою російської військової пропаганди.

Згідно з опублікованими даними, за сім місяців війни Україна втратила 1178 офіцерів усіх рангів, Росія – 1210 офіцерів усіх рангів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Путін відправляє мобілізованих росіян в Україну на забійWP: Путін відправляє мобілізованих росіян в Україну на забій
Ні грошей, ні пільг, ні допомоги. Влада РФ вирішила "кинути" мобілізованих?Ні грошей, ні пільг, ні допомоги. Влада РФ вирішила "кинути" мобілізованих?
Втрати окупантів перевалили за 60 тисяч осібВтрати окупантів перевалили за 60 тисяч осіб
Удар РФ по гуманітарній колоні під Запоріжжям: зросло число загиблихУдар РФ по гуманітарній колоні під Запоріжжям: зросло число загиблих
Серед загиблих 13 дітей: подробиці та кадри нового злочину росіянСеред загиблих 13 дітей: подробиці та кадри нового злочину росіян
Ракетний удар по центру Миколаєва: мер показав фото зруйнованої багатоповерхівкиРакетний удар по центру Миколаєва: мер показав фото зруйнованої багатоповерхівки
За добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів та ворожий вертоліт: зведення щодо втратЗа добу ЗСУ знищили понад 500 окупантів та ворожий вертоліт: зведення щодо втрат
Данилов спрогнозував загострення на фронті у жовтні: "Найближчим часом буде спроба"Данилов спрогнозував загострення на фронті у жовтні: "Найближчим часом буде спроба"
Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»
"У Путіна є план": полковник ФСБ повідомив, навіщо Кремлю анексія територій і що буде далі"У Путіна є план": полковник ФСБ повідомив, навіщо Кремлю анексія територій і що буде далі
Последние новости
Подгружаем последние новости