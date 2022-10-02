РФ сильно применшує кількість своїх втрат, серед нових мобілізованих також буде багато загиблих – Бутусов
За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого втрати армії РФ в Україні перевищили 60 тисяч людей, інформує
Всупереч пропаганді російського Генштабу, втрати російської армії не тільки не поступаються українським, але, судячи з відкритої інформації, яку можна перевірити, значно перевершують. Тепер проблему низької боєздатності російської професійної армії генерали закриватимуть горами тіл мобілізованих,
Згідно з опублікованими даними, за сім місяців війни Україна втратила 1178 офіцерів усіх рангів, Росія – 1210 офіцерів усіх рангів.