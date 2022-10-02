Ліз Трасс погодилася, що пошкодження "Північних потоків" було диверсією

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс погодилася, що вибухи на російських трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" із подальшим витоком газу – це "явні акти саботажу". Вона підтримала думку своєї данської колеги Метте Фредеріксен під час зустрічі з нею в Лондоні, пише The Guardian .

Трасс також запропонувала Данії підтримку своєї країни в проведенні розслідування щодо інциденту, який призвів до пошкодження газопроводів.

У свою чергу, Фредеріксен назвала ситуацію в Балтійському морі однією з причин свого візиту в Британію.

"Я змогла розповісти деякі деталі про те, що сталося в Данії, або одразу біля Данії. Звичайно, для мене було дуже важливо підкреслити те, що заявила данська влада – це не випадковість. Це диверсія, і це критична інфраструктура. Тому, звичайно, це дуже серйозна ситуація", – наголосила прем’єр Данії.