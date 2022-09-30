"У Путіна є план": полковник ФСБ повідомив, навіщо Кремлю анексія територій і що буде далі

Путін готується до останнього етапу війни проти України, в якому він шантажуватиме світ ядерною зброєю.

Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» повідомив російський опозиційний політик, полковник ФСБ Росії у відставці Геннадій Гудков.

Коментуючи фейкові референдуми і говорячи про події, що пройшли за ним, Гудков підкреслив, що «у Путіна є план».

«Плани божевільні, але вони є. Навіщо йому ці "референдуми" потрібні? Ну, не тільки для імітації бурхливої ??діяльності, щоб усі думали, що щось вирішується. Він, звичайно, божевільний, але він наполовину божевільний. Ось одна частина розуму в нього ще збереглася, а інша вже пішла врознос. І ось тією частиною, яка ще не пішла врознос, він чудово розуміє, що "референдум" і наступне, як із рушниці, рішення органів влади "приєднати" ці території... У нього починається, на кшталт як він сам собі дає право ядерного шантажу людської цивілізації, демократичного світу», - пояснив Гудков ймовірний перебіг думок лідера Кремля.

Гудков також зазначив, що Путін формаліст, у якого «на будь-яку підлість має бути папірець», у тому числі й для анексії українських територій. І він, зазначив полковник ФСБ, зараз цими папірцями «обкладається», щоб «мати право шантажувати» ядеркою в останньому етапі війни.

І у зв'язку з анексією захоплених територій він позначить, що, мовляв, це тепер територія Росії, де існує концепція: якщо на нас нападають, якщо торкаються наших екзистенційних інтересів, ми маємо повне право застосувати ядерну зброю.

«І якщо ви, не дай Бог, деокупуватимете Херсонську, Запорізьку і, не дай Бог, Луганську та Донецьку область, ми шибанемо вам ядерною зброєю». Ось що, власне, очікується, коли буде перемелена армія», - озвучив Гудков хід думки Путіна.

Російський опозиціонер також нагадав, що у Путіна близько 6 тисяч боєголовок різного типу.

Оголошену «часткову мобілізацію» Гудков також називає підготовкою до останнього етапу війни.

«Можливо, він сподівається, що цей етап дасть можливість йому укласти мир. Він має чіткий план. Він має план виснажити терпіння України, виснажити терпіння всього світу. Зима, перебої з газом, зростання цін, якісь невдоволення в країнах, вибори-перевибори...», - пояснив задум путіна гудків.

Полковник ФСБ у відставці також підтвердив, що йдеться про три хвилі мобілізації, в рамках якої планується призвати близько мільйона людей, а зовсім не 300 тисяч, як казав міністр оборони Росії Шойгу.

«Для чого це робити Путіну? А в нього завдання, як я сказав, – виснажити терпіння», - сказав Гудков.

За словами політика, Путін хоче затягнути війну до краю, щоб терпець Заходу урвавсяі змусити Україну до переговорів на своїх умовах.

Якщо ж це не вийде, знову-таки почнеться шантаж ядерною зброєю.