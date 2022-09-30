ЗСУ стискають кліщі навколо Лимана: у роспропаганди – істерика

Збройні Сили України продовжують брати в оточення Лиман на Донеччині. Прорвавшись до Ставків і траси Торське-Дробишеве, вони заблокували російських окупантів у цьому районі, інформує Апостроф .

У російських пропагандистських медіа назрівають панічні настрої.

Для російського окупаційного війська ситуація під Лиманом вкрай складна, оскільки ЗСУ прорвалися до селища Ставки, що за 7 км від Лиману, а також заблокували Дробишеве (теж близько 7 км до Лиману з півночі). Станом на 29 вересня українські війська атакували під Ямполем і на Торське з метою остаточно перерізати трасу Кремінна-Лиман.

Також відомо, що підрозділи ЗСУ зайняли Колодязі, Зелену Долину, Шандриголово, Новосілку та перерізали дорогу Сватово — Макіївка — Терни — Лиман. Разом з цим українські військові провели розвідку боєм у напрямку Зарічного, намагалися наступати на Лиман зі сторони Діброви, залізничної станції Брусино й Старого Каравану.

На думку ворожих ресурсів, мапа бойових дій на Лиманському напрямку на кінець 29 вересня виглядала так:

Пропагандисти зауважують, що кліщі навколо Лимана можуть зімкнутися будь-якої миті, пророкуючи відступ російських окупантів звідти й здачу міста. Крім того, вони пишуть про подальше падіння оборонних позицій російських загарбників у Луганській області.