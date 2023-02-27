Навколо Києва вночі збили дев'ять ворожих дронів. У КМВА повідомили, чи є жертви

Повітряна тривога у столиці тривала п'ять годин.

Під час нічної атаки дронами сили ППО збили 11 ворожих безпілотників. Лише навколо Києва наші захисники неба збили дев’ять дронів-камікадзе, повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

«В повітряному просторі навколо Києва було збито 9 БПЛА. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету - виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у столиці ніхто не постраждав. Влучань в об’єкти інфраструктури також не зафіксовано.





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