Росія посилила інформатаки навколо Бахмута – Маляр

Штурм Бахмута російськими окупаційними військами сопровуджується надмірною активізацією російської інформкампанії, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію нашого суспільства та військових.



Зокрема Росія повідомляє, що начебто "Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення". Насправді ж оборона Бахмута має стратегічне рішення. Про ведення бойових дій чи вивід військ рішення приймає вище військове керівництво.



Окрім цього, окупанти викладають фейкові документи нібито зі штабу на Сході. Та з метою навіювання демонструють «силу» окупантів і «слабкість» оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін.