Бити по Росії не можна лише HIMARS — Маркарова

Домовленість України та США про незастосування американської зброї для ударів по території Росії стосується лише реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння. Про це в інтерв’ю « Європейській правді » повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Так Маркарова прокоментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території Росії.

У серпні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.

На уточнююче запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS , чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що «це стосується самe HIMARS».

Вона також підтвердила, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень на удари Збройних сил України по території Криму із використанням американського озброєння, оскільки вважають півострів частиною української держави,