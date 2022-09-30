Бити по Росії не можна лише HIMARS — Маркарова

Жодного обмеження на інші види зброї не існує.

Бити по Росії не можна лише HIMARS — Маркарова
© Новое время

Домовленість України та США про незастосування американської зброї для ударів по території Росії стосується лише реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Так Маркарова прокоментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території Росії.

У серпні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.

На уточнююче запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS , чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що «це стосується самe HIMARS».

Вона також підтвердила, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень на удари Збройних сил України по території Криму із використанням американського озброєння, оскільки вважають півострів частиною української держави,


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Дагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі МолотоваДагестан вийшов на "майдан": готують покришки та коктейлі Молотова
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Блок рекламы


Похожие новости
Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»Байден відповів на спробу Росії анексувати Донбас і південь: «Ми будемо допомагати Україні повернути собі території»
Forbes: Експерт вказав на місце в Україні, де може статися ядерний удар РосіїForbes: Експерт вказав на місце в Україні, де може статися ядерний удар Росії
Понад 59 тисяч ліквідованих окупантів та більш ніж тисяча збитих БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаПонад 59 тисяч ліквідованих окупантів та більш ніж тисяча збитих БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Україна намагається домовитися, аби отримати нові HIMARS вже зараз — АрахаміяУкраїна намагається домовитися, аби отримати нові HIMARS вже зараз — Арахамія
WSJ: США готують санкції проти системи «Мір» і ключових фінансових агентств РосіїWSJ: США готують санкції проти системи «Мір» і ключових фінансових агентств Росії
У Росії немає жодних шансів захопити Одесу – БратчукУ Росії немає жодних шансів захопити Одесу – Братчук
Акт агресії росії проти ЄС? Вибухи пролунали в Балтійському морі, у Європі говорять про велику диверсіюАкт агресії росії проти ЄС? Вибухи пролунали в Балтійському морі, у Європі говорять про велику диверсію
Єврокомісія представила новий пакет санкцій проти РосіїЄврокомісія представила новий пакет санкцій проти Росії
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
В Росії держпідприємство оголосило терміновий тендер на закупку калій йодидуВ Росії держпідприємство оголосило терміновий тендер на закупку калій йодиду
Последние новости
Подгружаем последние новости