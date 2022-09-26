В Одеській ОВА заявили, що спроби РФ залучити до війни проти України жителів Придністров'я провалились

Жителі Придністров'я почали втікати на західну територію Молдови, інформує ZN.ua.

В Одеській ОВА заявили, що спроби РФ залучити до війни проти України жителів Придністров'я провалились
© Правительство Приднестровья/facebook

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що спроби РФ мобілізувати та відправити на війну проти України жителів Придністров’я провалились, інформує "Укрінформ".

"У ворожих військ наразі немає можливостей провести морську десантну операцію (в районі Одеси – ред.), бо одним з елементів такої операції є підтримка з суходолу. А в російських загарбників немає ні можливостей, ні необхідних засобів. Звісно, спостерігаємо від початку агресії рф, що відбувається на території Придністров’я. Спроба провести мобілізацію серед місцевого населення провалилась – люди почали втікати на західну територію Молдови і навіть намагались виїхати до Одеської області", - наголосив Братчук.


Анна Конюченко, ZN.ua





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